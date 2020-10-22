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Россиянина посадили на восемь лет за отпор сотрудникам ФСБ 

Lenta.ru 45 минут назад
Жителя Красноярска Артема Загребельного приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает Znak со ссылкой на юриста Алексея Прянишникова.
По его словам, во время рассмотрения суд отклонил ходатайство защиты о приобщении к материалам дела рецензии независимого специалиста на заключения Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы. В документе отмечалось, что Прянишников не нанес тяжелого вреда здоровью сотрудника ФСБ, однако суд не стал приобщать рецензию к материалам дела.
В 2019 году сотрудники ФСБ России попытались задержать Загребельного в подъезде его дома, но тот дал отпор силовикам. На записях с камер видно, что трое мужчин в штатском не показывали ему никаких удостоверений, а после того, как он распылил перцовый баллончик, двое из них убежали.
Судья Людмила Муштакова отклонила ходатайство защиты об экспертизе видеозаписи из лифтов и подъезда, на которой зафиксирован момент задержания Загребельного, отмечает «Тайга-Инфо». Кроме того, гособвинитель во время судебного процесса заявил, что видит на записи и то, как сотрудники ФСБ показали удостоверения, и то, как они якобы представились.
Силовики заинтересовались Загребельным из-за его переписки с украинским блогером Евгением Вольновым, которого в России обвиняют по нескольким эпизодам публичных призывов к терроризму. В итоге никаких обвинений по экстремистским статьям красноярцу не предъявили, однако возбудили дело о применении насилия к представителю власти. Изначально обвинение требовало для Загребельного девять лет колонии.
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Происшествия , Видео , Алексей Прянишников , Евгений Вольнов , ФСБ , Красноярск , Красноярский Край
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