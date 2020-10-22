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В российском регионе произошел крупный разлив нефтепродуктов 

Lenta.ru 53 минуты назад
В Приморском крае произошел крупный разлив нефтепродуктов
Фото: Telegram-канал «Находкинский портовой»
У порта Находка Приморского края произошел крупный разлив нефтепродуктов. На опубликованных Telegram-каналом «Находкинский портовой» кадрах видно, что акватория порта покрыта нефтяными разводами. Решается вопрос о локализации загрязнения, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения пока не установлен. Решается вопрос об установке боновых заграждений и привлечении спасателей. В администрации Находки заявили, что сделали все необходимое для устранения последствий аварии.
По факту разлива нефтепродуктов прокуратура назначила проверку, сообщила старший помощник прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ Вера Гринченко. В компании «Судоремонтный комплекс Приморский завод» отказались давать комментарии агентству.
Ранее ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с воздуха обнаружили пятно загрязнения у берегов Камчатки, где накануне местные жители находили мертвую рыбу и трупы морских животных. Как рассказали специалисты, пятно хорошо видно, так как на волнах появляется пена необычного цвета и помутнения темно-зеленого оттенка. В Росгидрометедоложили, что все взятые на Камчатке пробы воды оказались чистыми.
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Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Порт Находка , РИА Новости , Приморский Край
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