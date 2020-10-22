В Приморском крае произошел крупный разлив нефтепродуктов

По информации агентства, Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения пока не установлен. Решается вопрос об установке боновых заграждений и привлечении спасателей. В администрации Находки заявили, что сделали все необходимое для устранения последствий аварии.

По факту разлива нефтепродуктов прокуратура назначила проверку, сообщила старший помощник прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ Вера Гринченко. В компании «Судоремонтный комплекс Приморский завод» отказались давать комментарии агентству.