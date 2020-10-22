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Из окна здания СК в Москве выпал человек 

Артём Кульша 1 час назад
Из окна здания СК в Москве выпал человек
Фото: ТАСС
Мужчина выпал из окна здания Следственного комитета в Москве. Об этом сообщает «Царьград».
Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что вчера вечером 33-летний гражданин Киргизии явился на разговор со следователем в здание Следственного управления по Восточному административному округу и в ходе ожидания выпал из окна в коридоре на шестом этаже.
Мужчина выжил. Он был госпитализирован со множественными травмами, в том числе повреждениями легких и грудной клетки и ушибами головы и правого колена. Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту произошедшего.
В первой половине октября, как сообщал «Рамблер», ученик восьмого класса гимназии №67 в Санкт-Петербурге выпал из окна на четвертом этаже учебного заведения, а на Большой Очаковской улице в Москве было обнаружено тело 19-летнего студента МГИМО с повреждениями, характерными для падения с большой высоты.
В сентябре обнаженная 22-летняя уроженка Воркуты была найдена мертвой под окнами одного из домов на Ново-Александровской улице в Петербурге, а в июле 49-летняя жительница Москвы сделала попытку через окно на втором этаже спасись от мужа, который избивал ее и издевался, но упала. Она получила перелом пятки и повредила позвоночник.
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Происшествия , МГИМО , СКР , МВД
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