Модель Алена Ефремова, которую избил блогер Андрей Бурим (Mellstroy), написали заявление в полицию. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам Ефремовой, она не брала у блогера деньги.

"…я подала заявление в полицию и призываю всех жертв Mелстроя написать моему адвокату… Нам важно быть силой, потому что против такого зла, как насилие, важно объединяться", — написала девушка.

После инцидента у модели нашли сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Сама Ефремова заявила, что намерена добиться наказания для Бурима, чтобы никто больше не пострадал от его действий.

По данным РИА Новости от правоохранительных органов, девушка подала заявление на Андрея Бурима накануне, 21 октября. В нем она просит привлечь блогера к ответственности за повреждения и публичные оскорбление и унижение.

Блогер Mellstroy напал на девушку во время прямого эфира, 19 октября. Избивать приглашенную модель он начал после того, как та попросила Бурима раздеться.