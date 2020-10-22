Летящий в Москву самолет приготовился к аварийной посадке

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SSJ-100 приготовился к аварийной посадке в Москве из-за неисправности
Lenta.ru
34 минуты назад
Фото:
РИА Новости
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Российский самолет, летевший из Воронежа в
Москву
, приготовился к аварийной посадке из-за неисправности. Об этом сообщает
ТАСС
.
Уточняется, что в самолете SSJ-100 сработал датчик неисправности шасси.
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