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SSJ-100 приготовился к аварийной посадке в Москве из-за неисправности 

Lenta.ru 34 минуты назад
Летящий в Москву самолет приготовился к аварийной посадке
Фото: РИА Новости
Российский самолет, летевший из Воронежа в Москву, приготовился к аварийной посадке из-за неисправности. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в самолете SSJ-100 сработал датчик неисправности шасси.
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Происшествия , Воронеж , Воронежская Область , Москва
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