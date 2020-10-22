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Найдены черные ящики упавшего в Хабаровском крае Су-34 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Найдены черные ящики упавшего в Хабаровском крае Су-34
Фото: РИА Новости
Поисковая группа обнаружила черные ящики на месте падения многофункционального бомбардировщика Су-34 в Хабаровском крае, состояние приборов удовлетворительное, сообщил источник в силовых структурах.

«Обнаружены оба «черных ящика»: прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец», — сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, состояние найденных приборов удовлетворительное.
Напомним, в среду пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что Су-34 потерпел крушение в Хабаровском крае. Самолет проводил планово-учебный полет, у него не было боекомплекта, летчикам удалось катапультироваться.
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Происшествия , РИА Новости , Хабаровский Край
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