Найдены черные ящики упавшего в Хабаровском крае Су-34 

Поисковая группа обнаружила черные ящики на месте падения многофункционального бомбардировщика Су-34 в Хабаровском крае, состояние приборов удовлетворительное, сообщил источник в силовых структурах.
«Обнаружены оба «черных ящика»: прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец», — сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, состояние найденных приборов удовлетворительное.
Напомним, в среду пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что Су-34 потерпел крушение в Хабаровском крае. Самолет проводил планово-учебный полет, у него не было боекомплекта, летчикам удалось катапультироваться.