Российский проректор изнасиловал подчиненную 

Проректор Российского химико-технологического университета заподозрен в изнасиловании подчиненной и задержан. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно сведениям на сайте РХТУ, у ректора вуза семеро заместителей, шестеро из них — мужчины. Вчера вечером один из них был задержан по подозрению в изнасиловании своей подчиненной и препровожден в здание Следственного комитета

Накануне РЕН ТВ сообщил, что 20-летняя секретарша проректора РХТУ заявила в полицию об изнасиловании со стороны начальника. По словам девушки, она смутно помнит, как 17 октября в номере одного из отелей в Москве легла с ним в кровать без одежды, после чего мужчина против ее воли совершил в ее отношении действия сексуального характера. По данным канала, потерпевшая наблюдается в психиатрической больнице.

В августе, как сообщал «Рамблер», 27-летний старший лейтенант полиции вывез 31-летнюю капитана полиции, свою сожительницу в течение некоторого времени, в багажнике своего автомобиля в район лесопосадки неподалеку от деревни Прудное Тульской области и изнасиловал.