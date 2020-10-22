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Российский проректор изнасиловал подчиненную 

Артём Кульша 1 час назад
Российский проректор изнасиловал подчиненную
Фото: depositphotos.com
Проректор Российского химико-технологического университета заподозрен в изнасиловании подчиненной и задержан. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно сведениям на сайте РХТУ, у ректора вуза семеро заместителей, шестеро из них — мужчины. Вчера вечером один из них был задержан по подозрению в изнасиловании своей подчиненной и препровожден в здание Следственного комитета.
Накануне РЕН ТВ сообщил, что 20-летняя секретарша проректора РХТУ заявила в полицию об изнасиловании со стороны начальника. По словам девушки, она смутно помнит, как 17 октября в номере одного из отелей в Москве легла с ним в кровать без одежды, после чего мужчина против ее воли совершил в ее отношении действия сексуального характера. По данным канала, потерпевшая наблюдается в психиатрической больнице.
В августе, как сообщал «Рамблер», 27-летний старший лейтенант полиции вывез 31-летнюю капитана полиции, свою сожительницу в течение некоторого времени, в багажнике своего автомобиля в район лесопосадки неподалеку от деревни Прудное Тульской области и изнасиловал.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, задержан и заключен под стражу.
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Происшествия , СКР , МВД , РЕН ТВ
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