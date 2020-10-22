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Крупный разлив нефтепродуктов произошел в акватории Находки 

РИА Новости 29 минут назад
Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Находки, Росприроднадзор взял пробы воды, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморского края.
В Telegram-канале "Находкинский портовой" опубликованы снимки с воздуха, на которых видно, что акватория у порта и судоремонтного завода покрыта нефтяными разводами. Отмечается, что нефтяное пятно распространяется у Приморского судоремонтного завода.

"Факт разлива, предположительно, нефтепродуктов зафиксирован. Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения устанавливается. Администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе, установки боновых заграждений. Планируется подключать спасателей", — сказал собеседник.

В ООО "Судоремонтный комплекс Приморский завод" РИА Новости не стали комментировать ситуацию.
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Происшествия , Видео , РИА Новости
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