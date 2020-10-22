По факту смерти Легкоступовой возбудили уголовное дело

По факту смерти певицы Валентины Легкоступовой возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Адвокат Легкоступовой Александр Никитин рассказал, что, возможно, Валентина была избита перед смертью. На это указывает «характер повреждений на теле певицы».

«Следователь собирался дождаться результатов экспертизы и по ее итогам вынести постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе», — пояснил источник издания. Однако дело уже возбудили в отношении неустановленных лиц.

Вдовца Легкоступовой Юрия Фирсова перевели в статус свидетеля. Ранее он давал показания, что Легкоступова поскользнулась в ванной, упала и ударилась головой.

Согласно показаниям знакомых вдовца, у Фирсова были и другие возлюбленные. Одна из них также умерла при загадочных обстоятельствах, этот инцидент будет изучен правоохранительными органами

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. До этого певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружили многочисленные травмы и синяки. Ее экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Состояние певицы оценивалось как крайне тяжелое.