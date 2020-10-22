Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

По факту смерти певицы Легкоступовой возбудили уголовное дело 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
По факту смерти Легкоступовой возбудили уголовное дело
Фото: РИА Новости
По факту смерти певицы Валентины Легкоступовой возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Адвокат Легкоступовой Александр Никитин рассказал, что, возможно, Валентина была избита перед смертью. На это указывает «характер повреждений на теле певицы».

«Следователь собирался дождаться результатов экспертизы и по ее итогам вынести постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе», — пояснил источник издания. Однако дело уже возбудили в отношении неустановленных лиц.

Вдовца Легкоступовой Юрия Фирсова перевели в статус свидетеля. Ранее он давал показания, что Легкоступова поскользнулась в ванной, упала и ударилась головой.
Согласно показаниям знакомых вдовца, у Фирсова были и другие возлюбленные. Одна из них также умерла при загадочных обстоятельствах, этот инцидент будет изучен правоохранительными органами.
Валентина Легкоступова умерла 14 августа. До этого певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружили многочисленные травмы и синяки. Ее экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Состояние певицы оценивалось как крайне тяжелое.
Последние новости
Путин прояснил планы властей по ограничениям из-за коронавируса Путин прояснил планы властей по ограничениям из-за коронавируса Умер один из участников тестов вакцины от коронавируса Умер один из участников тестов вакцины от коронавируса Бывший замглавы Росгвардии задержан в Москве Бывший замглавы Росгвардии задержан в Москве
Комментарии
Происшествия , Александр Никитин , Юрий Фирсов , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
«Есть проблема»: Собянин обратился к москвичам
«Есть проблема»: Собянин обратился к москвичам
Избитая модель оказалась проституткой
Избитая модель оказалась проституткой
В голове человека найден неизвестный науке орган
В голове человека найден неизвестный науке орган
Видео
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
«Молочная река» в Сочи попала на видео
00:12
«Молочная река» в Сочи попала на видео
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
00:15
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
00:46
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
00:41
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение