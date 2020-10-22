Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

В подвале госпиталя в Барнауле скопились тела умерших пациентов 

Газета.Ru и ещё 3 58 минут назад
В подвале одного из "ковидных" госпиталей в Барнауле скопились тела умерших пациентов. Об этом сообщает "Интерфакс".
Ранее в соцсетях появилось видео, как в подвале клиники госпиталя лежит множество черных мешков, в которых, по словам автора ролика, находятся трупы умерших пациентов.
По данным минздрава региона, это произошло из-за нехватки патологоанатомов и возросшей нагрузки на них из-за большого количества случаев со смертельным исходом. В ведомстве уточнили, что в упоминаемой больнице номер 12 с 10 сентября повторно развернут развернут инфекционный госпиталь для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом.
Кроме того, проблему усугубили отказы родственников от своевременного получения тел для захоронения по причине закрытия ритуальных залов и в связи с карантинными мероприятиями семьи, в том числе в результате контакта с умершим.
Тела на полу: в уральском морге сложилась дикая ситуация
Известно, что изначально госпиталь был предусмотрен для 360 коек, однако количество пациентов начало увеличиваться и вскоре коечный фонд был расширен до 600 коек. В настоящее время в минздраве Алтайского края уже приняли меры для решения проблемы с хранением тел.
Газета.Ru: последние новости
Bloomberg: умершему в Бразилии участнику испытаний вакцины AstraZeneca ее не вводили Bloomberg: умершему в Бразилии участнику испытаний вакцины AstraZeneca ее не вводили Задержанный в США за контрабанду электроники россиянин не обращался в консульство Задержанный в США за контрабанду электроники россиянин не обращался в консульство Суд Канзаса отказался освободить россиянку Осипову Суд Канзаса отказался освободить россиянку Осипову
Комментарии 104
Происшествия , Видео , Минздрав РФ , Алтайский Край , Барнаул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Харламов довел мошенника до истерики
Харламов довел мошенника до истерики
Харламов довел мошенника до истерики
Харламов довел мошенника до истерики
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на…
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на…
Фото Муцениеце в купальнике восхитило фанатов
Фото Муцениеце в купальнике восхитило фанатов
Видео
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
«Молочная река» в Сочи попала на видео
00:12
«Молочная река» в Сочи попала на видео
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
00:15
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
00:46
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
00:41
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение