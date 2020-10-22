В подвале одного из "ковидных" госпиталей в Барнауле скопились тела умерших пациентов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее в соцсетях появилось видео, как в подвале клиники госпиталя лежит множество черных мешков, в которых, по словам автора ролика, находятся трупы умерших пациентов.

По данным минздрава региона, это произошло из-за нехватки патологоанатомов и возросшей нагрузки на них из-за большого количества случаев со смертельным исходом. В ведомстве уточнили, что в упоминаемой больнице номер 12 с 10 сентября повторно развернут развернут инфекционный госпиталь для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом.

Кроме того, проблему усугубили отказы родственников от своевременного получения тел для захоронения по причине закрытия ритуальных залов и в связи с карантинными мероприятиями семьи, в том числе в результате контакта с умершим.