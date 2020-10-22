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«Главный адвокат России» обворовал пенсионерку 

Артём Кульша 1 час назад
«Главный адвокат России» обворовал пенсионерку
Фото: РИА Новости
«Главный адвокат России» обманул пенсионерку из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Министерства внутренних дел.
20 октября неизвестный мужчина позвонил 82-летней жительнице города Нягани, представился представителем компании, которая торгует мазями и биологически активными добавками, и сообщил ей, что мазь, которую она купила ранее, была некачественной, в связи с чем женщине будет выплачена компенсация в размере 240 тысяч рублей.
Также мошенник предложил ей способ не платить налог на эту сумму — освободить свои счета от накопленных денег (500 тысяч рублей), переведя их на счета главного адвоката России. Позже, по словам мужчины, тот перевел бы их ей обратно.
Пенсионерка так и поступила, но не получила ни эти деньги назад, ни компенсацию. В данной связи она обратилась в полицию. Ее сотрудники возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».
В сентябре, как сообщал «Рамблер», стало известно, что мошенники вымогают деньги с врача Олега Шадского, который называет себя доктором года, за удаление порочащих его сведений — о том, что пациенты обвиняют его в мошенничестве, а используемые им практики наносят реальный вред здоровью.
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