Мужчина приехал к следователям и выпрыгнул с 6 этажа

По данным канала, гражданина Киргизии пригласили приехать в ведомство на разговор, и встреча состоялась. Однако в какой-то момент он решил открыть окно на шестом этаже и спрыгнуть вниз.

Пострадавший остался в живых. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. Правоохранительные органы выясняют мотивы его действия, а также обстоятельства произошедшего падения.