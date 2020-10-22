Мужчина приехал к следователям и выпрыгнул с 6 этажа

В Москве из здания следственного управления Следственного комитета России по Восточному округу столицы из окна шестого этажа выпал мужчина. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
По данным канала, гражданина Киргизии пригласили приехать в ведомство на разговор, и встреча состоялась. Однако в какой-то момент он решил открыть окно на шестом этаже и спрыгнуть вниз.
Пострадавший остался в живых. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. Правоохранительные органы выясняют мотивы его действия, а также обстоятельства произошедшего падения.
В июле сообщалось, что на юго-западе Москвы из окна восьмого этажа выпала 13-летняя девочка, страдающая лунатизмом. После всего произошедшего она осталась жива. Подросток свалилась на легковой автомобиль соседа — машина смягчила приземление девочки.