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В Южной Корее медики порекомендовали приостановить вакцинацию от гриппа

ТАССиещё 1
40 минут назад
Медицинская ассоциация Республики Корея рекомендовала приостановить до 29 октября вакцинацию населения от гриппа из-за 13 случаев смерти после такой прививки. Об этом в четверг сообщает газета "Чосон ильбо".
Прививка от гриппа привела к смертям в Южной Корее
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Относительно проводимой в настоящее время вакцинации существуют опасения, связанные с ее безопасностью. Мы рекомендуем временно приостановить ее на одну неделю до получения ясных доказательств [о ее безопасности или вреде]", - сказал председатель медицинской организации Чхве Дэ Чжип.
Он также предложил расследовать случаи смерти, произошедшие после вакцинации, а также провести всестороннюю проверку этапов производства и распределения вакцины.
По состоянию на утро 22 октября, в стране зарегистрировано 13 летальных исходов среди недавно сделавших прививку от гриппа. Первый такой случай произошел 16 октября в городе Инчхон, где вскоре после вакцинации умер 17-летний ученик школы. Затем последовали аналогичные случаи в Сеуле, провинции Кёнгидо и других регионах. Большинство умерших - люди пожилого возраста.
Ситуация вызвала обеспокоенность у южнокорейской общественности, однако медики заявили, что по меньшей мере в шести случаях расследование не выявило прямой связи между прививкой от гриппа и смертью людей. В вакцинах не обнаружено токсичных веществ. Проверка на вероятность анафилактического шока, который является одним из наиболее распространенных побочных эффектов, также показала отрицательный результат.
Происшествия,Корея, Республика,
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