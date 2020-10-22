Прививка от гриппа привела к смертям в Южной Корее

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"Относительно проводимой в настоящее время вакцинации существуют опасения, связанные с ее безопасностью. Мы рекомендуем временно приостановить ее на одну неделю до получения ясных доказательств [о ее безопасности или вреде]", - сказал председатель медицинской организации Чхве Дэ Чжип.

Он также предложил расследовать случаи смерти, произошедшие после вакцинации, а также провести всестороннюю проверку этапов производства и распределения вакцины.

По состоянию на утро 22 октября, в стране зарегистрировано 13 летальных исходов среди недавно сделавших прививку от гриппа. Первый такой случай произошел 16 октября в городе Инчхон, где вскоре после вакцинации умер 17-летний ученик школы. Затем последовали аналогичные случаи в Сеуле, провинции Кёнгидо и других регионах. Большинство умерших - люди пожилого возраста.