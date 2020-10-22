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«Приговор будет смягчен»: адвокат дала прогноз по делу Ефремова 

Вечерняя Москва 1 час назад
«Приговор будет смягчен»: прогноз по делу Ефремова
Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда
Михаилу Ефремову могут сократить срок заключения. Такое мнение выразила Анна Бутырина, адвокат потерпевшей в деле о ДТП с актером стороны.
Юрист призналась, что от недавнего заседания Мосгорсуда, на котором рассматривалась жалоба защиты артиста на его приговор, у нее и потерпевшей стороны остались положительные впечатления. До этого смягчение вердикта Ефремову не обсуждалось, однако обстоятельства меняются в лучшую для осужденного сторону.

— Вероятнее всего, приговор будет смягчен. Полагаю, могут поменять общий режим на колонию-поселение, а также уменьшить срок, — заявила Бутырина в разговоре с «Собеседником».

Адвокат пояснила, что ранее потерпевшая сторона была строго против изменения меры пресечения из-за защитника Ефремова — Эльмана Пашаева. По мнению Бутыриной, выстраиваемая им агрессивная линия защиты не помогала судебному разбирательству.
Ранее адвокат актера Петр Хархорин сообщил, что потерпевшим по делу о ДТП перевели по 1 миллиону рублей. Он также отметил, что после выплаты денег вопрос с иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.
Кроме того, Ефремов выплатил старшему сыну Сергея Захарова в общей сложности один миллион рублей.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошлаавария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.
Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН
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