Убийство учителя во Франции: обвиняются семь человек

Среди подозреваемых двое учеников колледжа 14 и 15 лет, они за 350 евро указали убийце на учителя, которого тот не знал в лицо

По делу об убийстве учителя Самуэля Пати под Парижем обвинение предъявлено семи подозреваемым. Как сообщает ТАСС со ссылкой на парижскую прокуратуру, шестеро из задержанных обвиняются в «пособничестве в совершении убийства с террористической целью», еще один — в «причастности к террористической группировке, преследующей цели совершения терактов против людей».

Среди подозреваемых двое учеников колледжа 14 и 15 лет, они за 350 евро указали убийце на учителя, которого тот не знал в лицо. Подростки находятся на свободе под судебным надзором, несмотря на мнение прокуратуры о том, что их необходимо содержать под стражей.

Обвинение предъявлено отцу одного из учеников за публикацию видеоролика с критикой в адрес учителя, показавшего детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Также фигурантом дела стал радикальный исламистский проповедник Абдельхаким Сефриуи.

Оба мужчны обвиняются в том, что своими действиями в социальных сетях указали на учителя как на потенциальную цель теракта.

Нападение на Самюэля Пати произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин рядом со школой, где он преподавал историю и географию. Преступник перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен.