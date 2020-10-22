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По делу об убийстве учителя во Франции обвиняются семь человек 

BFM.RU и ещё 1 3 часа назад
Убийство учителя во Франции: обвиняются семь человек
Фото: РИА Новости
Среди подозреваемых двое учеников колледжа 14 и 15 лет, они за 350 евро указали убийце на учителя, которого тот не знал в лицо
По делу об убийстве учителя Самуэля Пати под Парижем обвинение предъявлено семи подозреваемым. Как сообщает ТАСС со ссылкой на парижскую прокуратуру, шестеро из задержанных обвиняются в «пособничестве в совершении убийства с террористической целью», еще один — в «причастности к террористической группировке, преследующей цели совершения терактов против людей».
Среди подозреваемых двое учеников колледжа 14 и 15 лет, они за 350 евро указали убийце на учителя, которого тот не знал в лицо. Подростки находятся на свободе под судебным надзором, несмотря на мнение прокуратуры о том, что их необходимо содержать под стражей.
Обвинение предъявлено отцу одного из учеников за публикацию видеоролика с критикой в адрес учителя, показавшего детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Также фигурантом дела стал радикальный исламистский проповедник Абдельхаким Сефриуи.
Оба мужчны обвиняются в том, что своими действиями в социальных сетях указали на учителя как на потенциальную цель теракта.
Нападение на Самюэля Пати произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин рядом со школой, где он преподавал историю и географию. Преступник перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Генпрокуратура РФ , Париж , Франция
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