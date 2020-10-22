На Камчатке два поселка накрыло пеплом с вулкана

Выпадение пепла с вулкана Безымянный, который начал извергаться в четверг на Камчатке, зафиксировано в двух посёлках, сообщает краевой главк МЧС

Ранее сообщалось, что Безымянный выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря, был установлен наивысший "красный" цветовой код авиационной опасности.

"Незначительное выпадение пепла, толщиной до 1 миллиметра, зафиксировано на Камчатке в селе Лазо и посёлке Атласово Мильковского района. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выпадение пепла в населённых пунктах произошло в результате пеплового выброса на вулкане Безымянном 22 октября", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, то жителям села Лазо и посёлка Атласово рекомендовано закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу. Вместе с тем, в МЧС уверяют, что угроза жизнедеятельности населения отсутствует.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в 2019 году.