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Мужчина покончил с собой на Автозаводском мосту в Москве

ТАСС
2 часа назад
Мужчина свел счеты с жизнью на Автозаводском мосту в Москве, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.
Мужчина покончил с собой на Автозаводском мосту в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть", - сказал собеседник агентства.
Устанавливаются причины, толкнувшие мужчину на этот поступок.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,Москва,
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