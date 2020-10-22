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Bloomberg: умершему в Бразилии участнику испытаний вакцины AstraZeneca ее не вводили 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Смерть участника испытаний вакцины от COVID объяснили
Фото: РИА Новости
Скончавшийся в Бразилии участник национальных испытаний вакцины от коронавирусной инфекции разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca не получал препарат компании, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее бразильские СМИ сообщали, что он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Однако бразильский регулятор Anvisa не ответил на запрос агентства относительно кончины добровольца.
Умер один из участников тестов вакцины от коронавируса
В Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании Astrazeneca. 28-летний мужчина был врачом, и у него не было каких либо сопутствующих заболеваний. Он умер в прошлый четверг, 15 октября. Пока не разглашается, получил ли доброволец вакцину или дозу плацебо.
Ранее в Великобритании испытания аденовирусной вакцины от коронавируса, созданной в Оксфордском университете совместно с компанией AstraZeneca, возобновились после приостановки из-за неадекватной реакции добровольца — у него обнаружили поперечный миелит (воспалительное заболевание спинного мозга — "Газета.Ru"). Медики подозревали, что это может быть побочным эффектом вакцинации.
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Происшествия , Причина смерти , Газета.Ru , Bloomberg , Бразилия , Мексика , Мехико
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