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Винника перевели в другую тюрьму

RT на русскомиещё 2
59 минут назад
Россиянина Александра Винника, которого во Франции обвиняют в вымогательстве и отмывании денег, перевели в тюрьму в центре Парижа с лучшими условиями пребывания, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Винника перевели в другую тюрьму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Суд Парижа в понедельник начал рассмотрение по существу дела Винника, слушания продлятся до 22 октября.
"Нам удалось перевести Александра в тюрьму, расположенную в центре Парижа, В ней созданы лучшие условия для пребывания, чем та, где он находился. Это поможет лучше подготовить его защиту", - сказала Москалькова в разговоре с агентством.
Омбудсмен также добавила, что Винника посетили по ее просьба сотрудники омбудсмена Франции.
С 23 января Винник находится во Франции, куда его экстрадировали из Греции. Защита россиянина неоднократно заявляла о незаконности его экстрадиции во Францию. Адвокаты подавали апелляцию на это решение, однако она была отклонена судом. Также защита пыталась добиться освобождения Винника из-под стражи, но суд также отклонял ходатайства.
В июле прокуратура Парижа потребовала передать дело Винника в суд.
Адвокат Винника Бело ранее заявлял о невиновности подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.
Происшествия,Александр Винник,Татьяна Москалькова,РИА Новости,Франция,
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