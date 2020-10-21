Винника перевели в другую тюрьму

Омбудсмен также добавила, что Винника посетили по ее просьба сотрудники омбудсмена Франции.

Адвокат Винника Бело ранее заявлял о невиновности подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.