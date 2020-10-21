Назад в тюрьму: рэпера-зека обвинили в изнасиловании

Скандальный рэпер 6ix9ine, недавно вышедший на свободу, может вновь оказаться за решеткой. Исполнителя обвинили в насильственных действиях над 13-летней жертвой, которые он запечатлел на видео.

Фото: Facebook / Official6ix9ine Facebook / Official6ix9ine

Американский рэпер Даниэль Эрнандес, более известный как 6ix9ine или Tekashi69, вероятно, вновь окажется в суде. По информации TMZ, против 24-летнего музыканта, совсем недавно вышедшего из тюрьмы, подала иск некая Джейн Доу , обвинившая артиста в насильственных действиях в ее отношении и причинении эмоционального страдания. Согласно иску, инцидент произошел на вечеринке в 2015 году — девушке тогда было всего 13 лет.

Ситуация усугубляется тем, что, как отмечает предполагаемая жертва, на момент инцидента она не просто была несовершеннолетней, но также находилась под воздействием алкоголя и наркотических веществ — и не могла дать согласие на половой акт. Помимо 6ix9ine, обвиняемым по делу проходит Тай Милли, его знакомый.

В иске утверждается, что Эрнандес и Милли в тот день сняли три откровенных видео с обнаженной несовершеннолетней, которые позднее разместили в интернете. На них, в частности, было запечатлено, как Доу занимается оральным сексом с другом 6ix9ine, пока сам рэпер шлепает ее по ягодицам, а также имитирует половой акт.

Комментируя обращение Доу в суд, адвокат артиста Ланс Лаззаро заявил о намерении музыканта защитить свое достоинство на фоне данных обвинений. Также он подчеркнул, что девушка обратилась с иском лишь спустя пять лет после случившегося — очевидно, намекая на ее желание заработать и прославиться. Сам 6ix9ine пока что никак не высказывался по этому поводу.

История с изнасилованием Эрнандесом и его приятелем несовершеннолетней, как известно, стала достоянием общественности еще несколько лет назад.

Тогда он не отрицал, что данный инцидент действительно был, но подчеркивал, что якобы не знал о возрасте девушки. Кроме того, рэпер заверял, что у него не было полового акта с жертвой, имя которой на тот момент не разглашалось. Позднее он пошел на сделку со следствием и получил четыре года условно.

Впрочем, за решеткой артист все же вскоре оказался — но уже по другому делу. В декабре 2019-го рэперу был вынесен приговор — ему дали два года тюрьмы как участнику банды Nine Trey Gangsta Bloods, а также за рэкет, незаконный оборот наркотиков и причастность к покушениям на убийство. На свободу он должен был выйти ближе к концу 2020 года, так как в ходе следствия провел в изоляторе около 13 месяцев, но по итогам оказался дома еще раньше — на фоне пандемии COVID-19 его перевели на домашний арест до окончания срока (представители Эрнандеса предъявили доказательства проблем со здоровьем у рэпера). Примечательно, что изначально по данному делу музыканту грозило вплоть до 47 лет лишения свободы, однако он пошел на сделку со следствием, дав показания против других участников группировки — и за это получил тонну критики от коллег по хип-хоп-сцене. Возмутили действия молодого артиста, например, легендарного Snoop Dogg — ветеран жанра публично пожелал «крысе сгнить в тюрьме».