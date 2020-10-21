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В Москве обокрали особняк первого заместителя Лужкова

Мослента
59 минут назад
Неизвестные обокрали особняк первого заместителя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Бориса Никольского. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В Москве обокрали особняк заместителя Лужкова
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В двухэтажном доме с 15 комнатами в поселке Первомайское живет только 84-летняя вдова бывшего государственного деятеля. После смерти Никольского жилое помещение досталось жене и детям. Фактически особняк принадлежит дочери Никольского, но она сейчас находится в Англии.
В момент кражи вдова Никольского спала, охрана поселка не успела вовремя среагировать. Воры смогли обчистить даже комнату, где находилась спящая женщина. Из сейфа в одной комнате было похищено 250 тысяч рублей, еще 22 тысячи долларов пропали из сейфа в соседней комнате. Из других комнат были похищены ювелирные украшения. Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.
Полиция начала поиск преступников.
В мэрии Москвы Борис Никольский возглавлял хозяйственный комплекс. После тяжелой и продолжительной болезни в 2007 году он скончался в швейцарской клинике.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет в больнице в Мюнхене вскоре после срочной операции на сердце. Об этом стало известно 10 декабря 2019 года. Главврач клиники говорил, что Лужкова доставили к ним с инфарктом. После коронарографии у него произошло редчайшее осложнение.
Происшествия,Юрий Лужков,Правительство Москвы,Москва,
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