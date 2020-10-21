В Москве обокрали особняк заместителя Лужкова

В двухэтажном доме с 15 комнатами в поселке Первомайское живет только 84-летняя вдова бывшего государственного деятеля. После смерти Никольского жилое помещение досталось жене и детям. Фактически особняк принадлежит дочери Никольского, но она сейчас находится в Англии.

В момент кражи вдова Никольского спала, охрана поселка не успела вовремя среагировать. Воры смогли обчистить даже комнату, где находилась спящая женщина. Из сейфа в одной комнате было похищено 250 тысяч рублей, еще 22 тысячи долларов пропали из сейфа в соседней комнате. Из других комнат были похищены ювелирные украшения. Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.