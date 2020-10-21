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Появилось видео высадки пассажира без маски

Вадим Дроздов
15 минут назад
В аэропорту Белфаста в Великобритании женщина начала кашлять на сидящих рядом пассажиров и кричать "Вы все умрете". Неадекватное поведение удалось пресечь только с помощью полисменов, которые вывели пассажира с борта лайнера. Самолет направлялся из столицы Северной Ирландии в Шотландию. Окружающие женщину люди сначала возмутились, что та без маски и спокойно попросили надеть индивидуальное средство защиты. Но, видимо, у пассажирки лайнера маски не оказалось. Тогда другие пассажиры привлекли к этому внимание бортпроводников. В отместку на это "стукачество" женщина и начала кашлять и проклинать всех вокруг.
Происшествия,Видео,Соединенное Королевство,
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