Адвокат рассказала о версиях гибели дочери Конкина

Адвокат Владимира Конкина Юлия Нитченко рассказала РЕН ТВ, что провела собственное расследование гибели дочери артиста Софии.

Фото: страница Софии Конкиной в соцсети страница Софии Конкиной в соцсети

По мнению Нитченко, снотворное Конкиной мог подсыпать ее сожитель. Именно он, как утверждают представители семьи, последним видел ее живой, и у него нет алиби. При этом сам мужчина отказывается от комментариев.

"Он должен был ее встретить. Мы нашли подтверждение из фитнес-клуба. Он на сегодняшний день так и не дал объяснений почему ее не встретил, не дал объяснений почему, когда был дважды дома, не искал Софию", — отметила Нитченко.

По ее словам, он также хорошо знаком с родственниками бывшего мужа Конкиной . Нитченко считает, что сожитель хочет оформить опекунство над дочерью погибшей, поскольку надеется получить имущество артиста.

По данным телеканала, отношения у пары в последнее время были очень натянутыми, они часто ссорились между собой.