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Адвокат рассказала о версиях гибели дочери Конкина

РИА Новости
51 минуту назад
Адвокат Владимира Конкина Юлия Нитченко рассказала РЕН ТВ, что провела собственное расследование гибели дочери артиста Софии.
Адвокат рассказала о версиях гибели дочери Конкина
Фото: страница Софии Конкиной в соцсетистраница Софии Конкиной в соцсети
По мнению Нитченко, снотворное Конкиной мог подсыпать ее сожитель. Именно он, как утверждают представители семьи, последним видел ее живой, и у него нет алиби. При этом сам мужчина отказывается от комментариев.
"Он должен был ее встретить. Мы нашли подтверждение из фитнес-клуба. Он на сегодняшний день так и не дал объяснений почему ее не встретил, не дал объяснений почему, когда был дважды дома, не искал Софию", — отметила Нитченко.
По ее словам, он также хорошо знаком с родственниками бывшего мужа Конкиной. Нитченко считает, что сожитель хочет оформить опекунство над дочерью погибшей, поскольку надеется получить имущество артиста.
По данным телеканала, отношения у пары в последнее время были очень натянутыми, они часто ссорились между собой.
Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна в московском фитнес-центре. Врачи не смогли спасти пациентку. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Происшествия,София Конкина,Владимир Конкин,РЕН ТВ,
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