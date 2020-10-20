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Подросток подорвался на боеприпасе времен ВОВ 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Подросток подорвался на боеприпасе времен ВОВ
Фото: ТК 112
В подмосковной Лобне подросток погиб, подорвавшись на боеприпасе времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает РЕН ТВ, несколько школьников нашли боеприпас и принесли в детско-юношеский центр. Снаряд сдетонировал, осколок попал одному из мальчиков в ногу. Подросток скончался от потери крови.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работают полицейские и спасатели.
По информации телеграм-канала Life Shot, погибшему мальчику было 14 лет. Взорвавшийся боеприпас — это минометная мина времен Великой Отечественной войны. В момент взрыва подросток был один на этаже, поэтому никто больше не пострадал. Осколок попал погибшему в бедро, вызвав обильное кровотечение. Мальчик умер до приезда скорой помощи.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что 13-летняя ученица восьмого класса одной из школ в Новой Москве покончила с собой в туалете учебного заведения, потому что была расстроена расставанием со своим парнем. А 15-летний ученик одной из школ в городе Реже Свердловской области убил себя после скандала с матерью из-за того, что получил три тройки за неделю и не написал контрольную.
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