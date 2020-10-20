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Россиянин сжег заживо спящих влюбленных 

Lenta.ru и ещё 1 59 минут назад
Россиянин сжег заживо спящих влюбленных
Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»
Правоохранительные органы задержали россиянина, который сжег заживо спящих влюбленных в поселке Оричи Кировской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Мужчина в ближайшее время будет доставлен к следователям для проведения следственных действий.
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По данным ведомства, утром 1 августа в одном из домов на улице Южная в Оричах произошел пожар, после которого в больницу были доставлены 28-летняя женщина и 21-летний молодой человек с многочисленными ожогами тела. Несмотря на помощь медиков, от полученных травм они скончались. По версии следствия, у пары произошел конфликт с 34-летним подозреваемым, который в результате ссоры облил бензином спящих молодых людей, поджог их и скрылся.
Мужчина приехал в гости к паре, и там они вместе устроили застолье, уточняет «Вести.ру». Причина ссоры неизвестна, но после нее молодые люди спокойно ушли спать, не подозревая о замысле гостя.
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Происшествия , МВД , Вести.Ру , Кировская Область
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