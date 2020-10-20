Россиянин сжег заживо спящих влюбленных 

Мужчина в ближайшее время будет доставлен к следователям для проведения следственных действий.

По данным ведомства, утром 1 августа в одном из домов на улице Южная в Оричах произошел пожар, после которого в больницу были доставлены 28-летняя женщина и 21-летний молодой человек с многочисленными ожогами тела. Несмотря на помощь медиков, от полученных травм они скончались. По версии следствия, у пары произошел конфликт с 34-летним подозреваемым, который в результате ссоры облил бензином спящих молодых людей, поджог их и скрылся.