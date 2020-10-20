В Татарстане упал вертолет

"В 14:26 мск в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по системе "112" поступило сообщение о падении вертолета вблизи н. п. Богородское Пестречинского района. К месту возможного происшествия направлены силы и средства Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона. По состоянию на 15:45 мск поисковые работы по предполагаемому месту возможного падения воздушного судна результатов не дали", — говорится в сообщении.