Убивший журналистку изобретатель хотел совершить побег

Датский инженер-изобретатель Петер Мадсен , отбывающий пожизненное заключение за убийство в 2017 году шведской журналистки Ким Валл на борту построенной им самим подводной лодки, попытался совершить побег из тюрьмы. Об этом во вторник сообщает газета Ekstra Bladet

В столичном пригороде Альбертслунд проходила полицейская операция. На видеоклипах на сайте издания было видно, как беглец сидит на земле в окружении лежащих вооруженных стражей порядка. На месте находились несколько нарядов полицейских, улица Нювей была перекрыта. По данным газеты, при побеге Мадсен угрожал взорвать бомбу, а ранее в тюрьме он был изолирован из-за подозрений в возможных планах скрыться из места заключения.

Копенгагенская полиция в сообщила в Twitter о попытке побега в Альбертслунде. В интервью телеканалу ТV-2 полицейские подтвердили, что речь идет о Мадсене. Позже полиция сообщила о завершении операции. "Операция по задержанию на Нювей завершена, задержанного увезли с места происшествия", — отметили полицейские.

Как подтвердил Ekstra Bladet председатель ассоциации работников тюрем Бу Иде Сёренсен, Мадсен взял в заложники гражданское лицо — женщину-психолога — и у него в руках был "предмет, похожий на пистолет".

"Оружие было реалистичным, поэтому тюремные охранники у ворот не осмелились рискнуть жизнью заложника, который, по их мнению, находился в смертельной опасности, и решили пропустить его через ворота. Я поддерживаю это решение. Мы не должны рисковать тем, чтобы кого-то убили, в таком случае мы должны найти этого человека потом", — прокомментировал он.

Дело об убийстве Валл привлекло к себе повышенное внимание за пределами Дании в связи с необычными обстоятельствами смерти 30-летней журналистки. Валл должна была взять у Мадсена интервью для американского журнала Wired и пропала 10 августа 2017 года, отправившись с датчанином на морскую прогулку. Как установило следствие, Валл была убита и расчленена на борту подводной лодки, которую Мадсен построил вместе с группой энтузиастов. Останки женщины были сброшены в море, и на то, чтобы их найти, у команды водолазов ушло четыре месяца.

Мадсен отрицал, что виновен, признавшись лишь в том, что сбросил труп Валл в море после того, как она, согласно его версии событий, погибла в результате выброса угарного газа во внутренние помещения подлодки. Обвиняемый утверждал, что сам в это время находился снаружи. Суд признал его версию событий не заслуживающей доверия, а психиатрическая экспертиза установила, что Мадсен — патологический лжец, имеет признаки психопатии, ряд сексуальных отклонений и способен совершить новые убийства.