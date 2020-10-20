Суд по делу Ефремова отложили 

Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на приговор актеру Михаилу Ефремову , осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы , до 22 октября. Об этом сообщает агентство «Москва».

Заседание отложили, чтобы у осужденного была возможность выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим.

К делу о смертельном ДТП уже приобщили положительную характеристику на Михаила Ефремова от администрации СИЗО . В ней говорится, что осужденный соблюдает правила внутреннего распорядка, «справляется со своими эмоциями» и «пользуется авторитетом» у сокамерников.

Ранее сообщалось , что адвокаты актера принесли 2,4 миллиона рублей наличными в Мосгорсуд. По словам адвоката Ефремова Петра Хархорина, эти деньги предназначены для выплат троим потерпевшим по делу о ДТП в качестве компенсации ущерба — по 800 тысяч рублей каждому. Ранее каждый из потерпевших уже получил по 200 тысяч рублей.

Мосгорсуд 20 октября рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Ефремову в виде восьми лет лишения свободы. Его защита просит условного наказания. Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, который в результате аварии погиб.