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Суд по делу Ефремова отложили 

Lenta.ru и ещё 2 49 минут назад
Суд по делу Ефремова отложили
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы, до 22 октября. Об этом сообщает агентство «Москва».
Заседание отложили, чтобы у осужденного была возможность выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим.
Как уточняет «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале, также за это время суд ознакомится с результатами экспертизы по делу актера, чтобы понять, был ли пристегнут Сергей Захаров в момент аварии.
К делу о смертельном ДТП уже приобщили положительную характеристику на Михаила Ефремова от администрации СИЗО. В ней говорится, что осужденный соблюдает правила внутреннего распорядка, «справляется со своими эмоциями» и «пользуется авторитетом» у сокамерников.
Ранее сообщалось, что адвокаты актера принесли 2,4 миллиона рублей наличными в Мосгорсуд. По словам адвоката Ефремова Петра Хархорина, эти деньги предназначены для выплат троим потерпевшим по делу о ДТП в качестве компенсации ущерба — по 800 тысяч рублей каждому. Ранее каждый из потерпевших уже получил по 200 тысяч рублей.
Мосгорсуд 20 октября рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Ефремову в виде восьми лет лишения свободы. Его защита просит условного наказания. Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, который в результате аварии погиб.
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Комментарии 4
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН , Московский комсомолец
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