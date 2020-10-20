Таксист «Яндекса» изнасиловал и ограбил москвичку 

Водитель такси изнасиловал и ограбил клиентку в Москве . Об этом сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Согласно версии следствия, позавчера на юго-западе столицы таксист напал на клиентку, изнасиловал ее и ограбил. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» и «Похищение у гражданина паспорта».

Некоторое время спустя по подозрению в совершении преступления был задержан 35-летний ранее судимый житель Уфы. В его автомобиле были обнаружены вещи, похищенные у потерпевшей. Мужчине было предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений.

«Водитель сервиса "Яндекс. Такси" напал на сидевшую на переднем сиденье пассажирку, ударил ее несколько раз кулаком по лицу, от чего она потеряла сознание, изнасиловал и украл золотую цепочку с крестом, iPhone XS и паспорт. Материальный ущерб составил 220 тысяч рублей», — сообщил ТАСС собеседник в правоохранительных органах.

Неделю назад, как сообщал «Рамблер», стало известно, что водитель такси запер 22-летнюю жительницу Москвы в машине и в течение нескольких часов заставлял ее себе мастурбировать и унижал, а прохожий, спугнувший таксиста, выхватил у нее из рук айфон и скрылся.