Адвокаты Ефремова принесли в суд два миллиона 

Адвокаты актера Михаила Ефремова принесли в суд 2,4 миллиона рублей и выразили готовности передать их потерпевшим по делу о ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима

В конце сентября в суд были поданы две апелляционные жалобы на приговор Ефремову от него самого и его адвокатов. Сегодня Московский городской суд рассматривает их.

В ходе заседания адвокат актера Петр Хархорин упомянул, что его коллега Александр Добровинский , представляющий интересы вдовы, брата и младшего сына курьера Сергея Захарова , погибшего в результате ДТП с Ефремовым, назвал единственным смягчающим вину Ефремова обстоятельством компенсацию ущерба его клиентам в размере миллиона рублей каждому.

«У нас эти деньги с собой. Всем готовы прямо сейчас выплатить по 800 тысяч. Ранее им было переведено по 200 тысяч», — сообщил защитник актера.

В свою очередь, адвокат потерпевших Ирина Хайруллина заявила о согласии своих клиентов принять эти деньги, но невозможности сделать это прямо сейчас, так как Захаровых нет в зале суда.