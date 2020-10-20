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Адвокаты Ефремова принесли в суд два миллиона 

Артём Кульша 57 минут назад
Адвокаты Ефремова принесли в суд два миллиона
Фото: РИА Новости
Адвокаты актера Михаила Ефремова принесли в суд 2,4 миллиона рублей и выразили готовности передать их потерпевшим по делу о ДТП. Об этом сообщает ТАСС.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.
В конце сентября в суд были поданы две апелляционные жалобы на приговор Ефремову от него самого и его адвокатов. Сегодня Московский городской суд рассматривает их.
В ходе заседания адвокат актера Петр Хархорин упомянул, что его коллега Александр Добровинский, представляющий интересы вдовы, брата и младшего сына курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Ефремовым, назвал единственным смягчающим вину Ефремова обстоятельством компенсацию ущерба его клиентам в размере миллиона рублей каждому.

«У нас эти деньги с собой. Всем готовы прямо сейчас выплатить по 800 тысяч. Ранее им было переведено по 200 тысяч», — сообщил защитник актера.

В свою очередь, адвокат потерпевших Ирина Хайруллина заявила о согласии своих клиентов принять эти деньги, но невозможности сделать это прямо сейчас, так как Захаровых нет в зале суда.
Комментарии
Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН
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