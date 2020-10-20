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Пожар на ледовом катке в США попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В США машина для заливки катка воспламенилась во время работы. Все произошло в помещении крытого ледового комплекса на глазах у посетителей.
Огонь возник, когда водитель подготавливал покрытие для детской тренировки. Заметив его, работник спортивного заведения не растерялся, он сумел отогнать объятое пламенем оборудование с арены подальше от детей, а затем самостоятельно потушил возгорание.
Как удалось установить позднее, причиной пожара стал обрыв патрубка с гидравлическим маслом. Кроме того, в администрации спорткомплекса отметили, что водитель подверг себя серьезному риску, поскольку на комбайне находились баллоны с пропаном, которые могли взорваться.
Происшествия , Видео , В мире , Пожары , США
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