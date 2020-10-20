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Вертолет потерпел крушение в Вологодской области 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Вертолет потерпел крушение в Вологодской области
Фото: РИА Новости
Небольшой вертолет потерпел крушение в Нюксенском районе Вологодской области, судьба экипажа пока неизвестна. Об этом со ссылкой на источник в районной администрации пишет «Интерфакс».
По данным источника, воздушное судно упало в реку Сухона. Крушение произошло у населенного пункта Бобровское.
Как сообщал «Рамблер», ранее при поведении обработки рисовых чеков в Ростовской области разбился частный вертолет Ми-2. В результате один человек погиб, еще один — пострадал.
Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги, ушибом и ссадинами. Глава Пролетарского городского поселения, в районе которого произошла авиакатастрофа, пояснил, что на земле разрушений не было.
Происшествия , Интерфакс
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