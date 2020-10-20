"Вертолет врезался в высоковольтную линию и упал в речку между деревнями Бобровское и Мыс, их разделяет река. Вертолет несет по течению. Видно, что внутри вертолета есть человек, но вытащить пока не можем, пока ничего не понятно, жив он или нет. Навстречу направили катер", - рассказала глава района ТАСС.
"Вертолет принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз". Маршрут: Вологда - Великий Устюг. Вертолет четырехместный, количество людей на борту устанавливается", - сказали в МЧС.
"Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту сообщения о падении вертолета в Нюксенском районе Вологодской области в реку Сухона у населенного пункта Бобровское. По предварительной информации, частный вертолет совершал полет по маршруту Вологда - Великий Устюг, о чем была подана заявка в территориальный орган управления воздушного движения. На место выехал вологодский транспортный прокурор Виталий Пучков", - сообщили в прокуратуре.