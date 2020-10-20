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Вертолет упал в реку под Вологдой

ТАССиещё 11
40 минут назад
Вертолет врезался в высоковольтную линию и упал в реку близ деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области. Внутри вертолета находится один человек, вытащить его пока не смогли, рассказала ТАСС с места ЧП глава администрации Нюксенского района Светлана Теребова.
"Вертолет несет по течению"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Вертолет врезался в высоковольтную линию и упал в речку между деревнями Бобровское и Мыс, их разделяет река. Вертолет несет по течению. Видно, что внутри вертолета есть человек, но вытащить пока не можем, пока ничего не понятно, жив он или нет. Навстречу направили катер", - рассказала глава района ТАСС.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по области, в 12:10 мск поступило сообщение, что в реку Сухона у населенного пункта Бобровское упал легкомоторный вертолет марки Robinson R44. К месту происшествия выехал 21 человек, восемь единиц техники.
"Вертолет принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз". Маршрут: Вологда - Великий Устюг. Вертолет четырехместный, количество людей на борту устанавливается", - сказали в МЧС.
Организована прокурорская проверка.
"Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту сообщения о падении вертолета в Нюксенском районе Вологодской области в реку Сухона у населенного пункта Бобровское. По предварительной информации, частный вертолет совершал полет по маршруту Вологда - Великий Устюг, о чем была подана заявка в территориальный орган управления воздушного движения. На место выехал вологодский транспортный прокурор Виталий Пучков", - сообщили в прокуратуре.
Следственный комитет России также начал доследственную проверку после инцидента.
Происшествия,МЧС,СКР,ИТАР-ТАСС,Вологодская Область,Вологда,
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