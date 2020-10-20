Конфликт у туалета в Москве закончился стрельбой

Возле общественного туалета в Москве произошла стрельба. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Некоторое время назад у одного из общественных туалетов в столице между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из его участников выстрелил из оружия. Сотрудники полиции прибыли на место инцидента. В настоящее время они проводят доследственную проверку по факту произошедшего. В результате стрельбы никто не пострадал.

В январе, как сообщал «Рамблер», 25-летний безработный житель Москвы ночью ворвался в гостиницу на Керченской улице, вступил в конфликт с другими гражданами и произвел несколько выстрелов из травматического оружия, нанеся двум людям огнестрельные ранения брюшной полости и в области левого ребра и рану скуловой кости.

В июне 37-летний житель Москвы на автодороге в деревне Семенково Одинцовского городского округа надел на таксиста наручники, выстрелил ему в область грудной клетки из огнестрельного оружия и скрылся на его машине. Водитель скончался на месте происшествия. Некоторое время спустя подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

В марте неизвестный человек в медицинской маске около подъезда одного из домов на улице Сосенский Стан в Коммунарке окликнул 30-летнего мужчину, несколько раз с расстояния пять-семь метров выстрелил ему по ногам из пистолета и скрылся. Потерпевший получ