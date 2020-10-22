Актер Михаил Ефремов в ходе заседания суда по жалобе на приговор по делу о ДТП отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина, который ранее вел переговоры о примирении с потерпевшими. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Я отказываюсь от услуг адвоката Алешкина", — сказал артист.
Суд его ходатайство удовлетворил.
Ранее адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщал, что Алешкин вел с ним переговоры о примирении сторон.
В четверг в Мосгорсуде продолжается рассмотрение жалоб Ефремова и его адвокатов на приговор. Ранее жалоба на приговор была подана уже бывшими адвокатами актера — Пашаевым и Шаргородской. Они должны были в четверг явиться в суд для снятия их жалобы с рассмотрения, однако не явились.