ТАСС: последние новости

В Шереметьево готовится к посадке SSJ-100 со сработавшим датчиком неисправности шасси

Bloomberg: умершему в Бразилии участнику испытаний вакцины AstraZeneca не вводили препарат

В Южной Корее 13 человек умерли после обязательной вакцинации от гриппа