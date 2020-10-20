Россияне едва не погибли из-за кражи кислородной трубы

Инцидент произошел вечером 19 октября в больнице 1. Автоматика аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) просигнализировала о том, что в системе резко упало кислородное давление. Техникам удалось быстро обнаружить неисправность: пропала 13-метровая труба, которая обеспечивала подачу газа в корпус медучреждения. Журналисты отмечают, что в этот момент к аппаратам ИВЛ были подключены около 150 пациентов. Пятерых, находящихся в тяжелом состоянии в реанимации, медики экстренно перевели в реанимационное отделение другого корпуса.