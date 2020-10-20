Россияне едва не погибли из-за кражи кислородной трубы

В мае, как сообщал «Рамблер», неисправность аппаратов ИВЛ стала причиной больших пожаров в столичных медучреждениях. 9 мая возгорание возникло в московской больнице 50 им. Спасокукоцкого. Из медучреждения, в котором проводилось лечение больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, эвакуировали более 200 пациентов и сотрудников больницы. Один человек скончался. 12 мая загорелась больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В результате из реанимационного отделения, где вспыхнул пожар, удалось эвакуировать 15 человек. 5 пациентов погибли. Опрошенный журналистами сотрудник правоохранительных органов
тогда подчеркнул, что в обоих случаях медоборудование, ставшее причиной распространения огня, было собрано на Уральском приборостроительном заводе.