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Россияне едва не погибли из-за кражи кислородной трубы

Павел Тиунов
1 час назад
Неизвестный похитил 13 метров трубы, по которой в корпус читинской больницы поступает кислород, сообщает РЕН ТВ. Около 150 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 могли задохнуться, отметили журналисты.
Россияне едва не погибли из-за кражи кислородной трубы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел вечером 19 октября в больнице 1. Автоматика аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) просигнализировала о том, что в системе резко упало кислородное давление. Техникам удалось быстро обнаружить неисправность: пропала 13-метровая труба, которая обеспечивала подачу газа в корпус медучреждения. Журналисты отмечают, что в этот момент к аппаратам ИВЛ были подключены около 150 пациентов. Пятерых, находящихся в тяжелом состоянии в реанимации, медики экстренно перевели в реанимационное отделение другого корпуса.
«Никто из пациентов не пострадал, медицинский персонал сработал профессионально», – цитирует телеканал слова главы регионального минздрава Анны Шангиной.
В настоящее время подача кислорода восстановлена. Правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления. Ведется розыск злоумышленника.
В мае, как сообщал «Рамблер», неисправность аппаратов ИВЛ стала причиной больших пожаров в столичных медучреждениях. 9 мая возгорание возникло в московской больнице 50 им. Спасокукоцкого. Из медучреждения, в котором проводилось лечение больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, эвакуировали более 200 пациентов и сотрудников больницы. Один человек скончался. 12 мая загорелась больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В результате из реанимационного отделения, где вспыхнул пожар, удалось эвакуировать 15 человек. 5 пациентов погибли. Опрошенный журналистами сотрудник правоохранительных органов тогда подчеркнул, что в обоих случаях медоборудование, ставшее причиной распространения огня, было собрано на Уральском приборостроительном заводе.
Происшествия,Минздрав РФ,МВД,РЕН ТВ,
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