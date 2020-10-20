"Произошел энергосбой. Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика — аварийное отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат. На данный момент идет переключение на вторую линию через Абазу. В течение часа обещают подключить электроэнергию", — написал глава региона.