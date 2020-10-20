Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Объявленная мертвой новорожденная «ожила» за несколько минут до погребения

Lenta.ru
36 минут назад
В городе Дакка, Бангладеш, новорожденная девочка, объявленная мертвой, «ожила» за несколько минут до своих похорон. Об этом сообщает The Daily Star.
Объявленный мертвым младенец «ожил» на кладбище
Фото: ReutersReuters
В пятницу, 16 октября, в 4:45 по местному времени, врач из больницы при медицинском колледже констатировал, что недоношенный ребенок умер через несколько минут после появления на свет. Сообщается, что мать, 27-летняя Шахинур Актер, родила девочку после шести с половиной месяцев беременности.
Сотрудники больницы положили «мертвого» ребенка в коробку из-под перчаток и попросили мужа Шахинур Еасина Молла, водителя по профессии, отвезти ее на кладбище в Азимпуре для погребения. Отец отнес ребенка на кладбище, но ему предложили похоронить ребенка в другом, более дешевом месте.
Водитель поехал туда и договорился о захоронении. Когда работник кладбища уже вырыл могилу, и через несколько минут должен был опустить туда ребенка, коробка неожиданно дернулась.
«Я открыл коробку и обнаружил, что мой ребенок жив. Моя дочь двигалась и открывала рот», — рассказал Молл.
Он схватил новорожденную девочку и поехал с ней в больницу.
Дежурный врач и медсестра сначала отказались его принимать, ссылаясь на то, что у них нет свободных коек. Однако Молл заявил, что у него нет денег на частную больницу, и врачи должны ответить за ошибку.
В итоге девочку госпитализировали, она чувствует себя хорошо. Руководство больницы заявило, что ведет расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в индийской деревне мужчина, которого родственники сочли мертвым, 20 часов пролежал в морозильной камере и ожил. Специалист приехал забрать тело и заметил, что мертвец шевелится. Родственники не могли внятно объяснить происходящее, и к ним приехала полиция.
Происшествия,Дакка,Бангладеш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители