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На Украине две голые девушки устроили дебош в поезде «Львов — Киев» 

runews24.ru и ещё 4 20 октября 2020
В украинском поезде, который следовал из Львова в Киев, две девушки в возрасте 17 и 19 лет, будучи нетрезвыми, нецензурно выражались, курили, громко слушали музыку и бегали голыми по вагону, нарушая покой других пассажиров. Из-за этого люди из соседнего купе вынуждены были перейти в другой вагон.
Начальник поезда принял решение высадить девушек на станции Шепетовка около Хмельницкого, однако наткнулся на протест нетрезвых пассажирок, поэтому понадобилась помощь полицейских.
Стоит отметить, что протокол в отношении нарушительниц составлять не стали, но сообщили о случившемся их родителям, а также провели профилактическую беседу.
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Происшествия , Видео , Киев , Львов , Шепетовка
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