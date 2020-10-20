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В украинском поезде, который следовал из Львова Киев , две девушки в возрасте 17 и 19 лет, будучи нетрезвыми, нецензурно выражались, курили, громко слушали музыку и бегали голыми по вагону, нарушая покой других пассажиров. Из-за этого люди из соседнего купе вынуждены были перейти в другой вагон.

Начальник поезда принял решение высадить девушек на станции Шепетовка около Хмельницкого, однако наткнулся на протест нетрезвых пассажирок, поэтому понадобилась помощь полицейских.

Стоит отметить, что протокол в отношении нарушительниц составлять не стали, но сообщили о случившемся их родителям, а также провели профилактическую беседу.