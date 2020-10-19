Рэпера Рому Жигана задержали в Москве 

По словам националиста, на посту в Братееве сотрудники ДПС остановили машину каршеринга, на которой они с Ромой Жиганом ехали на турнир по боксу.

«Нам вменили нарушение, что в машине каршеринга нет аптечки.))) Да это не шутка! Машина была Яндекс каршеринг, а аптечка должна быть у нас. Роман возмутился и был задержан, везут нас в МВД», — написал Демушкин.

По его словам, правоохранители намеренно «маринуют» их с Жиганом и вменяют им разные нарушения: отсутствие аптечки, оскорбление сотрудников полиции, алкогольное опьянение… После прохождения медосвидетельствования на месте Жигану предложили проехать в клинику для прохождения повторной процедуры.

«Для нас очевидно, что нас просто зачем-то держат, есть команда нас не отпускать, зачем не знаем», — заявил националист.

Позже Демушкин сообщил РЕН ТВ, что их отпустили из ОВД.

Как сообщал «Рамблер», Рома Жиган — российский рэпер, автор фильма «BEEF. Русский хип-хоп». Был дважды судим за угон автомобиля, грабеж и разбойное нападение. Дмитрий Демушкин — общественный деятель, глава высшего национального совета объединения «Русские». Председатель оргкомитета Партии националистов. Председатель запрещенных ныне по обвинению в экстремизме организаций «Славянский союз» и «Славянская сила». Организатор Русских маршей, активный участник протестных акций и митингов.