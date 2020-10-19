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Трехлетнюю дочь банкира задавило зеркалом в Москве 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Трехлетнюю дочь банкира задавило зеркалом в Москве
Фото: depositphotos.com
Трехлетнюю дочь банкира насмерть задавило дизайнерским зеркалом, сообщает «Московский комсомолец».
Трагический случай произошел в понедельник днем в элитном жилом комплексе на Пречистенской набережной.
Мама девочки собиралась с ней на прогулку и попросила подождать в коридоре, пока она сходит за сумкой. Пока женщина отходила, на ребенка рухнуло массивное зеркало от известного итальянского дизайнера, которое стояло у стены и не было закреплено.
Прибывшая «скорая» не смогла реанимировать малышку. По предварительной версии, девочка получила черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью.
Отец ребенка — совладелец небольшого банка. У пары есть сыновья 19 и 24 лет.
Ранее «Рамблер» писал, что двое детей упали с эскалатора в московском ТЦ «Мегаполис». Несчастный случай произошел из-за того, что маленькая девочка не удержала детскую коляску со своим братом. Девочка не рассчитала центр тяжести, и коляска с ребенком перевернулась, увлекая ее за собой. Брат и сестра получили травмы головы.
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Происшествия , Московский комсомолец
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