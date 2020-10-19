Трехлетнюю дочь банкира задавило зеркалом в Москве 

Трехлетнюю дочь банкира насмерть задавило дизайнерским зеркалом, сообщает «Московский комсомолец»

Трагический случай произошел в понедельник днем в элитном жилом комплексе на Пречистенской набережной.

Мама девочки собиралась с ней на прогулку и попросила подождать в коридоре, пока она сходит за сумкой. Пока женщина отходила, на ребенка рухнуло массивное зеркало от известного итальянского дизайнера, которое стояло у стены и не было закреплено.

Прибывшая «скорая» не смогла реанимировать малышку. По предварительной версии, девочка получила черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью.

Отец ребенка — совладелец небольшого банка. У пары есть сыновья 19 и 24 лет.

Ранее «Рамблер» писал, что двое детей упали с эскалатора в московском ТЦ «Мегаполис». Несчастный случай произошел из-за того, что маленькая девочка не удержала детскую коляску со своим братом. Девочка не рассчитала центр тяжести, и коляска с ребенком перевернулась, увлекая ее за собой. Брат и сестра получили травмы головы.