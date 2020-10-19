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Оса убила главу «Партии зеленых» в Москве 

Вероника Полынина 51 минуту назад
Оса убила главу «Партии зеленых» в Москве
Фото: GREENPARTY.RU
В Москве после укуса осы умерла эколог, представитель московского регионального отделения «Партии зеленых» Александра Аставина.
Как пишет«Московский комсомолец», в понедельник утром Аставина разговаривала по телефону и пила сок из пакета. Из пакета с соком вылезла оса и ужалила 39-летнюю женщину в губу.
Аставина успела сообщить собеседнику о произошедшем и хотела продолжить разговор, но потом почувствовала недомогание и прервала разговор. Мужчина, с которым она беседовала, заподозрил неладное, попытался дозвониться до Аставиной, но она не брала трубку. Тогда мужчина поехал к ней домой, и когда никто не открыл дверь, вызвал МЧС.
В квартире было обнаружено тело Александры Аставиной. В соседней комнате спал маленький сын эколога. Его передали родственникам до возвращения отца из командировки.
По предварительной версии, Аставина умерла от анафилактического шока. При этом на аллергии женщина не жаловалась.
Как сообщается на сайте Мосгордумы, Александра Аставина окончила факультет политологии МГИМО МИД РФ и экономический факультет ВГИК им. С. А. Герасимова.
Являлась членом «Российской экологической партии „Зелёные“, председателем Совета регионального отделения в городе Москва „Российской экологической партии „Зелёные“, заместителем директора в Некоммерческом партнерстве „Межрегиональный совет по развитию лесной отрасли“.
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Происшествия , Александра Аставина , МИД , МГИМО , МЧС , Московский комсомолец
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