Сотрудник университета в Москве покончил с собой в вузе

Сотрудник Российского химико-технологического университета имени Менделеева покончил с собой в Москве

Мужчина совершил самоубийство в здании вуза. Его тело нашёл другой сотрудник университета, передаёт РЕН ТВ.

Подробности случившегося пока не известны.

Ранее в здании Военного университета Министерства обороны РФ на территории Москвы офицер высшего учебного заведения покончил с собой. Об этом рассказал источник в столичных правоохранительных органах. Отмечается, что совершивший суицид военный находился в звании капитана первого курса адъюнктуры вуза. Офицер совершил самоубийство в здании университета, которое находится на Комсомольском проспекте в столице, писал NEWS.ru.