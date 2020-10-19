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Сотрудник университета в Москве совершил самоубийство в здании вуза 

Ura.Ru 21 минуту назад
Сотрудник университета в Москве покончил с собой в вузе
Фото: РИА Новости
Сотрудник Российского химико-технологического университета имени Менделеева покончил с собой в Москве.
Мужчина совершил самоубийство в здании вуза. Его тело нашёл другой сотрудник университета, передаёт РЕН ТВ.
Подробности случившегося пока не известны.
Офицер покончил с собой в здании Военного университета Минобороны в Москве
Ранее в здании Военного университета Министерства обороны РФ на территории Москвы офицер высшего учебного заведения покончил с собой. Об этом рассказал источник в столичных правоохранительных органах. Отмечается, что совершивший суицид военный находился в звании капитана первого курса адъюнктуры вуза. Офицер совершил самоубийство в здании университета, которое находится на Комсомольском проспекте в столице, писал NEWS.ru.
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Происшествия , Министерство обороны , РЕН ТВ
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