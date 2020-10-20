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Обезглавивший учителя убийца отчитался перед семьей одного из его учеников 

Lenta.ru и ещё 3 35 минут назад
Обезглавивший учителя убийца отчитался перед знакомыми
Фото: Michel Euler / AP
Чеченец, обезглавивший школьного учителя под Парижем, отчитался перед семьей одного из его учеников. Об этом источник в местной полиции сообщил агентствуReuters.
Известно, что убийца — 18-летний Абдулах Анзоров — написал SMS-сообщение одному из родителей, жаловавшихся на то, что их ребенку на уроках показывали карикатуры на пророка Мухаммеда. Получил ли он какой-либо ответ — не уточняется.
Ранее сообщалось, что террорист перед нападением приходил к зданию колледжа, где работал преподаватель, и расспрашивал о нем учеников, предлагая деньги за информацию.
Убийство произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя Самуэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. При этом фото и видео с места происшествия он выложил в сеть. Позже террориста застрелили полицейские.
По данным правоохранителей, убийцей оказался молодой человек, родившийся в Москве и в шестилетнем возрасте переехавший вместе с семьей во Францию, где и получил статус политического беженца. В российском посольстве во Франции уже заявили, что убийца не имел никакого отношения к России и не контактировал с диппредставительством.
В настоящее время считается, что Анзоров напал на Пати, увидев видео в сети. На нем отец одной из учениц осудил преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.
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Происшествия , Париж , Франция
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