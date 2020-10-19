В деле об изнасиловании школьницы появилась новая жертва 

Полиция задержала двух мигрантов по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних школьниц, передает РЕН ТВ.

Отец одной из девочек сообщил в правоохранительные органы о том, что его 14-летняя дочь была изнасилована. После задержания подозреваемых выяснилось, что потерпевших было двое. Вторая изнасилованная девочка — ученица девятого класса из неблагополучной семьи. Она часто прогуливала школу и употребляла алкоголь.

18 октября девочки устроили вечеринку в квартире на улице Чаянова в Тверском районе столицы, куда пригласили двух 19-летних приезжих из ближнего зарубежья. Молодые люди напоили школьниц спиртным, после чего изнасиловали.

«Рамблер» писал, что ранее застолье в одной из квартир Москвы завершилось спором двух мужчин и ножевыми ранениями. За столом между двумя мужчинами возник спор, в ходе которого один из них схватил со стола нож, дважды ударил оппонента в грудь и сбежал.