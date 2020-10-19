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В деле об изнасиловании школьницы появилась новая жертва 

Вероника Полынина 31 минуту назад
В деле об изнасиловании школьницы появилась новая жертва
Фото: РИА Новости
Полиция задержала двух мигрантов по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних школьниц, передает РЕН ТВ.
Отец одной из девочек сообщил в правоохранительные органы о том, что его 14-летняя дочь была изнасилована. После задержания подозреваемых выяснилось, что потерпевших было двое. Вторая изнасилованная девочка — ученица девятого класса из неблагополучной семьи. Она часто прогуливала школу и употребляла алкоголь.
Мигранты изнасиловали школьницу в центре Москвы
18 октября девочки устроили вечеринку в квартире на улице Чаянова в Тверском районе столицы, куда пригласили двух 19-летних приезжих из ближнего зарубежья. Молодые люди напоили школьниц спиртным, после чего изнасиловали.
«Рамблер» писал, что ранее застолье в одной из квартир Москвы завершилось спором двух мужчин и ножевыми ранениями. За столом между двумя мужчинами возник спор, в ходе которого один из них схватил со стола нож, дважды ударил оппонента в грудь и сбежал.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ
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