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Уголовное дело возбудили после смерти малолетней девочки в столице 

Вечерняя Москва и ещё 4 54 минуты назад
Уголовное дело возбудили после смерти девочки в столице
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Правоохранители возбудили уголовное дело после смерти ребенка в столице. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.
Инцидент произошел в квартире жилого дома в центре города. На малолетнюю девочку упало сорвавшееся со стены зеркало. Ребенку вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.
В настоящее время на месте работают следователи, подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается, говорится на официальном сайте СК.
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