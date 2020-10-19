Уголовное дело возбудили после смерти девочки в столице

Правоохранители возбудили уголовное дело после смерти ребенка в столице. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Инцидент произошел в квартире жилого дома в центре города. На малолетнюю девочку упало сорвавшееся со стены зеркало. Ребенку вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.