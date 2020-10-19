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Экологическая катастрофа: в регионе РФ введен режим ЧС 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Администрация города Усинск ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за попадания нефтепродуктов в реку Колва сообщает Regnum. Компания «Луклойл-Коми» подтвердила инцидент произошел из-за разгерметизации трубопровода.
17 октября руководитель Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил, что на поверхности реки Колва была обнаружена радужная пленка. Губернатор подчеркнул, что причиной попадания нефтепродуктов в воду стали пробоины в недействующем нефтепроводе.
Позже представители компании «Лукойл-Коми» подтвердили информацию, сообщает ТАСС. Они подчеркнули, что утечка произошла на территории Харьягинского месторождения. 18 октября администрация города Усинск, который находится вблизи месторождения объявила о введение режима ЧС. Решение было принято членами Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Названа основная причина катастрофы на Камчатке
В «Лукойл-Коми» подчеркнули, что в настоящее время специалисты занимаются ликвидацией последствий аварии: на место происшествия доставляют боновые заграждения, технику и персонал с Харьягинского и других месторождений. Нефтяники собирают радужную пленку с помощью сорбента, а также следят за тем, чтобы нефтепродукты не ушли вниз по реке.
Ранее, как сообщал «Рамблер», жители Новороссийска сняли на видео необычное явление — у прибрежной зоны Черное море окрасилось в красный цвет. Очевидцы при этом отметили, что вода выглядит так, будто ее с чем-то смешали: они предположили, что кто-то из местных предпринимателей слил в море вино или жмых. Это не первое подобное явление близ Новороссийска. Ранее, как сообщал «Рамблер», в районе пляжа Алексино и мыса Любви тоже «краснела» вода Черного моря. Однако специалисты, изучив ситуацию, пришли к выводу, что инцидент был связан с буйным цветением водорослей, которые выделяют токсические вещества, убивая планктон.
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Происшествия , Видео , ИА REGNUM , ИТАР-ТАСС
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