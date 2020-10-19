Экологическая катастрофа: в регионе РФ введен режим ЧС 

Администрация города Усинск ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за попадания нефтепродуктов в реку Колва сообщает Regnum. Компания «Луклойл-Коми» подтвердила инцидент произошел из-за разгерметизации трубопровода.

17 октября руководитель Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил, что на поверхности реки Колва была обнаружена радужная пленка. Губернатор подчеркнул, что причиной попадания нефтепродуктов в воду стали пробоины в недействующем нефтепроводе.

Позже представители компании «Лукойл-Коми» подтвердили информацию, сообщает ТАСС. Они подчеркнули, что утечка произошла на территории Харьягинского месторождения. 18 октября администрация города Усинск, который находится вблизи месторождения объявила о введение режима ЧС. Решение было принято членами Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В «Лукойл-Коми» подчеркнули, что в настоящее время специалисты занимаются ликвидацией последствий аварии: на место происшествия доставляют боновые заграждения, технику и персонал с Харьягинского и других месторождений. Нефтяники собирают радужную пленку с помощью сорбента, а также следят за тем, чтобы нефтепродукты не ушли вниз по реке.

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