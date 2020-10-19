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Россиян запугивают защитными масками с наркотиками 

Артём Кульша 12 минут назад
Россиян запугали защитными масками с наркотиками
Фото: РИА Новости
Сообщения о преступниках, раздающих пропитанные наркотиками защитные маски, — фейковые. Об этом сообщает «Медуза».
В середине октября через чаты в WhatsApp и во «ВКонтакте» во многих регионах России начали распространять