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Рысь напала на школьницу в Подмосковье 

Говорит Москва 2 часа назад
Рысь напала на школьницу в Подмосковье
Фото: ТАСС
Рысь напала на школьницу в Подмосковье. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке Истринского района.
Как сообщается на сайте «Комсомольской правды», сначала дикая кошка схватила собаку, с которой гуляла девочка, затем набросилась на ребёнка. На помощь пришёл сосед, который услышал детский крик. По словам родителей пострадавшей, рысь прокусила 14-летней девочке руку, теперь школьница боится выходить из дома.
По данному факту проверку проводят полиция и прокуратура. По предварительным данным, дикое животное во дворе держал сосед. В какой-то момент рысь сбежала из вольера.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Московская область
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