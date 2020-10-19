«Такие как ты умирают, урод!»: сиделка истязала пенсионерку 

42-летнюю жительницу Москвы задержали по обвинению в истязании 90-летней пенсионерки, сообщает РЕН ТВ. Задержанная объяснила свою жестокость желанием выспаться.

В полицию обратился внук потерпевшей: мужчина рассказал правоохранителям, что подозревают сиделку своей бабушки в избиениях пенсионерки. В комнате, где была установлена скрытая видеокамера. На видео попало жестокое обращение 42-летней Гулнозы Рахматовой к пожилой женщине. Она била свою подопечную, оскорбляла и желала ей смерти.

«Такие как ты умирают, урод!» На хрен нужна жизнь такая тебе?» — звучат в ролике слова сиделки.

Журналисты отмечают, что из-за тяжелого заболевания старушка не могла попросить помощи. Оказавшись в полиции, Рахматова заявила, что ухаживает за пенсионеркой уже шесть лет. Она объяснила свое агрессивное поведение тем, что хотела выспаться.

«Она день-два не спала. Я хотела отдыхать. Она кричала: «Помогите, помогите» и куда-то все время собиралась. Я ей всегда руки связывала, и внук знает о том, что я ей руки связывала», — рассказала Рахматова.

В отношении задержанной полицейские возбудили уголовное дело по статье «Истязание». Расследование продолжается.